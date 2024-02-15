Japonya'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları için fener festivaline ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Japonya'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları için fener festivaline ev sahipliği yaptı

Japonya\'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları için fener festivaline ev sahipliği yaptı

Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener festivaline ev sahipliği yaparak renkli bir etkinliğe sahne oldu. Festivalde, binlerce fener gökyüzüne bırakıldı ve görsel bir şölen sunuldu. Nagasaki'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan festival, yerli halk ve turistler tarafından büyük ilgi gördü.

15.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:12
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NAGASAKİ, 15 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında fener festivaline ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua

Nagasaki, Japonya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları için fener festivaline ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın Nagasaki kenti, Çin Yeni Yılı kutlamaları için fener festivaline ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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