Japonya'nın Savunma Raporu: Caydırıcılık İçin Güçlendirme Şart - Son Dakika
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Japonya'nın Savunma Raporu: Caydırıcılık İçin Güçlendirme Şart

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Japonya Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik'te caydırıcılığın artırılması için savunma sanayi güçlendirmesi gereğini vurguladı.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığın artırılması için savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve silah ihracatının genişletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından, ülkenin savunma kabiliyetlerinin değerlendirildiği 2026 raporu yayımlandı.

Nisan 2025-Mart 2026 arasındaki güvenlik gelişmelerinin değerlendirildiği yaklaşık 600 sayfalık raporda, Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığın artırılması için savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve silah ihracatının genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

Giderek daha "haşin" hale gelen güvenlik ortamı ve "yeni savaş yöntemleri" gerekçe gösterilen raporda ayrıca, yapay zeka ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere ileri teknolojilerin devamlılığının önemi vurgulandı.

Çin ve Kuzey Kore kaygısı

Söz konusu dönemde Çin'in askeri faaliyetlerinin artmasının "ciddi endişe konusu" olduğu belirtilen raporda, Pekin yönetiminin Tayvan çevresinde "askeri varlığını normalleştirmeye" çalıştığına işaret edildi.

Kuzey Kore'nin Japonya'nın güvenliğine "yakın tehdit" olarak tanımlandığı raporda, ülkenin füze teknolojisindeki hızlı gelişimine ve Rusya'yla yakın askeri işbirliğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, düşük maliyetli dronlar ve yapay zekanın yaygınlaşmasıyla savaşın doğasının değiştiği ve bu nedenle daha güçlü bir yerli savunma üretim kapasitesinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Japonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın Savunma Raporu: Caydırıcılık İçin Güçlendirme Şart - Son Dakika

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