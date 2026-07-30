Japonya Nüfusu 120 Milyonun Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya Nüfusu 120 Milyonun Altında

Japonya Nüfusu 120 Milyonun Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın nüfusu, 42 yıl sonra 119.7 milyona düştü; yabancı nüfus ise rekor kırdı.

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın nüfusu, 42 yılın ardından ilk kez 120 milyon sınırının altına gerileyerek 1 Ocak itibarıyla 119.736.483 olarak ölçüldü.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, nüfusta geçen yıla göre 917.000 kişilik düşüş yaşandı. Bu, karşılaştırılabilir verilerin toplanmaya başlandığı 1968 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Ülkenin 47 idari ilinden sadece başkent Tokyo'da yüzde 0,09 düzeyinde bir nüfus artışı kaydedildi.

Ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin nüfusu ise 354.000 kişilik artışla 4.031.159'a ulaşarak rekor kırdı. Bu, bakanlığın 2013 yılında bu verileri kaydetmeye başlamasından bu yana kayda geçen en yüksek seviye oldu.

Yabancı uyruklular da dahil edildiğinde ülkenin toplam nüfusu, geçen yıla göre yaklaşık 563.000 azalarak 123.767.642 olarak ölçüldü ve bu çerçevedeki nüfus artışı yalnızca Tokyo, Chiba ve Osaka kentlerinde kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Nüfusu 120 Milyonun Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:22:49. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya Nüfusu 120 Milyonun Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.