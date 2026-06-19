Japonya, SDF Görev Süresini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, SDF Görev Süresini Uzattı

19.06.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Güney Sudan'daki BM misyonunda SDF personelinin görev süresini 2027'ye kadar uzattı.

Japonya hükümeti, Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonu karargahındaki Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Kyodo News'in haberine göre, karar kapsamında Japon personelin, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) görevi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, SDF'nin misyondaki görevine bir yıl daha devam edeceğini söyledi.

Koizumi, "Japonya, uluslararası toplumun barış ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

Japon askerler, Kasım 2011'den bu yana BM misyonunun karargahında görev yapıyor. Halen Kara Öz Savunma Kuvvetlerinden 4 personel Güney Sudan'da görev yaparak misyon faaliyetlerine destek veriyor.

BM Güney Sudan Misyonu, ülkenin 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından kurulmuştu.

Misyonun görevleri arasında sivillerin korunması, barış anlaşmalarının desteklenmesi ve çatışmalardan etkilenen ülkenin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlanması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güney Sudan, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, SDF Görev Süresini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:18:45. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya, SDF Görev Süresini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.