Japonya Tarım Bakanı Yana, seçim iddiaları sonrası bir ay dolmadan istifa etti - Son Dakika
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Japonya Tarım Bakanı Yana, seçim iddiaları sonrası bir ay dolmadan istifa etti

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Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Yana Kazuo, Şubat 2026'daki seçim döneminde yasa dışı davranışlar sergilediği iddiaları sonrası görevinde henüz bir ayı doldurmadan istifa etti. Başbakan Takaiçi Sanae, Yana'nın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Yana Kazuo, Şubat 2026'daki seçim döneminde "yasa dışı davranışlar" sergilediği iddiaları sonrası, koltuğunda henüz bir ayı doldurmadan görevinden istifa etti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakan Yana, seçim döneminde "yasa dışı davranışlar" sergilediği iddiaları sonrası, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye istifasını sundu.

Takaiçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yana'nın istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Yana hakkında "yasaları ihlal edip etmediği" iddiaları hakkında net değerlendirme yapmayacağını kaydeden Takaiçi, bunun "kendine özgü koşullar temel alınarak ilgili makamlarca verilmesi gereken bir karar" olduğunu bildirdi.

Japonya Temsilciler Meclisi oturumunda dün konuşan Bakan Yana, iddiaların kamuoyunu meşgul etmesi sebebiyle özür dilemişti.

Görevinde 1 ay dolmadı

Nisan 1979 doğumlu Yana, iktidardaki Liberal Demokrat Partiden (LDP) 2012'den beri Temsilciler Meclisi'ne seçiliyor.

Yana, Japonya'da Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı görevine 17 Eylül 2026'da getirilmişti.

İddialar

Bakan Yana'nın, Şubat 2026'daki yerel seçimlerde "kendisini desteklemeyen yerel yöneticilerin idaresindeki belediyelerin yol bütçelerini ciddi oranda kesmekle tehdit ettiği" iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Yana'nın, seçim kampanyası dönemindeki tanıtım etkinliğinde destekçilerine "ücretsiz servis otobüsleri sağlayarak Kamu Görevleri Seçim Yasası'nı ihlal ettiği" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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