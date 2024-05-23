Japonya, Tayvan Boğazı'ndaki Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Japonya, Tayvan Boğazı'ndaki Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı

Japonya, Tayvan Boğazı\'ndaki Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı

Japonya hükümeti, Çin'in Tayvan'ın etrafında başlattığı askeri tatbikat sonrası Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemini vurguladı. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, tatbikatın Tayvan'ı çevreleyen sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımlarını yineledi.

23.05.2024 08:41
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Japonya hükümeti, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın etrafında başlattığı duyurulan askeri tatbikat sonrası "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın" önemini vurguladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Ada yakınlarında başlattığı askeri tatbikata ilişkin konuştu.

Hayaşi, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar, sadece ülkemizin ulusal güvenliği açısından değil tüm uluslararası toplumun istikrarı açısından da önemli." dedi.

Çin ve Tayvan ilişkilerindeki gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Hayaşi, Japonya'nın Tayvan'ı çevreleyen sorunların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını yineledi.

Ulusal basında, bugün erken saatlerde Çin ordusunun Ada yakınlarında "iki gün süreceği" duyurulan askeri tatbikat başlattığı aktarıldı.

Tatbikatın, Tayvan'da başkanlık seçimini kazanan Lai Ching-te'nin, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlaması sonrası düzenlenmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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