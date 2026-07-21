Japonya, Tayvan'da Asker Kalıntılarını Arıyor

Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Japon askerlerinin kalıntılarını aramak için Tayvan Adası'nda ilk kazı çalışmalarına başladı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo hükümeti savaş dönemi Tayvan bölgesinde hayatını kaybeden Japon askerlerinin kalıntılarını aramaya başladı.

Tayvan Adası'nın güneydeki Pingtung bölgesinde, savaş dönemi stratejik nakliye yolu Bashi Kanalı yakınlarında başlayan kazı çalışmaları ay sonuna kadar sürecek.

Çalışmalar Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığınca (MHLW) görevlendirilen "Japonya Savaş Kayıpları Kurtarma ve Geri Gönderme Derneği" (JARRWC) ile yürütülüyor.

JARRWC yetkilisi Tatsuaki Inoue, gazetecilere açıklamasında, kazının önemini vurgulayarak, bulunan kalıntıların DNA analizi dahil bazı incelemelerden geçirileceğini söyledi.

Tokyo hükümeti resmi kayıtlarına göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Tayvan'da yaklaşık 41 bin Japon hayatını kaybetti ve 15 bine yakınının kalıntıları halen bulunamadı.