Japonya ve ABD Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Amerikalı mevkidaşı Pete Hegseth ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kyodo News'un haberinde, yaklaşık 40 dakika süren bakanlar arasındaki ilk telefon görüşmesinde, Nakatani ve Hegseth'in, "mümkün olan en yakın tarihte" yüz yüze görüşme konusunda anlaştığı bildirildi.

Japon Bakan Nakatani, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı mevkidaşı Hegseth ile güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirme konusunu masaya yatırdıklarını ifade etti.

Hegseth'in, "ABD'nin Japonya'yı savunma konusundaki kararlılığını" kendisine aktardığını söyleyen Nakatani, "Hint-Pasifik bölgesinde giderek kötüleşen güvenlik ortamı karşısında, ittifakın caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için çalışmayı kabul ettik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato'da ataması onaylanıp yemin etmesinin ardından 27 Ocak'ta göreve başlamıştı.