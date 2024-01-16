Japonya ve Avustralya, askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya ve Avustralya, bölgede eşzamanlı beklenmedik durumlara karşı askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, "aynı düşünceyi taşıyan" ülkelerle savunma işbirliklerini artırmayı planlıyor.

Resmi Kyodo ajansına göre Tokyo ve Canberra hükümetleri, Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri tehditlere karşı savunma işbirliğini güçlendirmeyi müzakere ediyor.

Buna göre müzakerelerde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Avustralya ordusu arasında ortak tatbikatların artırılması ve kapsamının genişletilmesi ele alındı.

İstişarelerde Japonya'nın, ürettiği füzelere yönelik, geniş yüz ölçüme sahip Avustralya'daki test alanlarını kullanmayı talep ettiği aktarıldı.

Böylelikle, Pasifik'te kıyı komşusu iki ülke, Çin'in olası provokatif eylemleri dahil yakın bölgelerindeki beklenmedik durumlara karşı caydırıcılığı artıracak.

Ortak deklarasyon

Müzakerelerin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Ekim 2022'de imzaladığı ortak güvelik deklarasyonu doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.

Deklarasyonda, "egemenliği ve bölgesel güvenlik çıkarlarını etkileyebilecek beklenmedik durumlar konusunda karşılıklı danışılması, ikili güvenlik ve savunma işbirliğinin etkinliğini artırmanın yollarının araştırılması" üzerinde anlaşılmıştı.