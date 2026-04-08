Japonya ve Avustralya Hint-Pasifik’te Güvenliği Tartıştı

08.04.2026 17:09
Japonya, Hint-Pasifik'te güvenlik boşluğu istemiyor; Avustralya ile işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Japonya hükümeti, ortaya çıkan bölgesel zorluklar karşısında Hint-Pasifik'te "bir güvenlik boşluğu oluşmasına izin verilmemesi" gerektiğini bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

Bakanlar, görüşmede Tokyo ile Canberra hükümetleri arasında savunma işbirliğinin güçlendirilmesi fırsatlarını ele aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Koizumi "Orta Doğu küresel dikkatleri üzerine çekse de Japonya çevresi ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğimize yönelik bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Avustralyalı mevkidaşının ziyaretinin zamanlamasının önemine vurgu yapan Koizumi, bunun benzer fikirdeki ülkelerin dikkatini Hint-Pasifik bölgesine çekmek için değerli bir mesaj olduğunu söyledi.

Marles de Kuzey Kore'nin son füze denemesinin iki ülkenin Hint-Pasifik'te yüz yüze geldiği zorlukları hatırlattığını belirtti ve "Bugün, (Avustralya-Japonya) iki güç arasındaki tatbikat ve operasyonların temposu hiç bu kadar kapsamlı olmamıştı." dedi.

Güney Kore ve Japonya hükümetlerinin açıklamalarına göre, Kuzey Kore bugün Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kısa menzilli balistik füzeler fırlattı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
