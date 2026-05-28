Japonya ve Filipinler İlişkilerini Güçlendirdi

Japonya ve Filipinler'in, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiği bildirildi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Japonya'daki temasları kapsamında Başbakan Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

Marcos Jr. ve Takaiçi görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Takaiçi, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in hayata geçirilmesi için Japonya ile Filipinler'in yakın biçimde çalışmasının öneminin hiç bu kadar büyük olmadığını" belirtti.

Marcos Jr. da ikili ilişkilerde gelinen seviyenin, Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkinin "gücünü, derinliğini ve genişliğini yansıttığı" yorumunda bulundu.