Japonya ve Mısır Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Japonya ve Mısır Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

03.06.2026 16:16
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Japonya Dışişleri Bakanı, Mısır ile işbirliği projelerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Mısır ile yürütülen ekonomik işbirliği projelerine ilişkin prosedürlerin sürdürülmesi ve daha da kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Motegi, resmi ziyaret kapsamında Tokyo'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile Üçüncü Stratejik Diyalog Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında işbirliğine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada, Japonya ile Mısır arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Motegi, rüzgar enerjisi üretimi başta olmak üzere, temiz enerji alanlarında Japon şirketlerinin Mısır'a yönelik ilgisinin arttığına dikkati çekerek ekonomik işbirliği projelerine ilişkin prosedürlerin sürdürülmesi ve daha da kolaylaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati ise hükümetlerinin bu doğrultuda elverişli bir yatırım ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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