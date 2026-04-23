Japonya ve Suudi Arabistan Enerji İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya ve Suudi Arabistan Enerji İşbirliği Geliştiriyor

23.04.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takaiçi ve bin Selman, enerji tedarikini güçlendirmek için işbirliği görüşmelerinde buluştu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, ikili işbirliğini güçlendirme ve enerji tedarikinin sağlanması konularını ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Takaiçi ve bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Takaiçi, Suudi Arabistan'ın arabulucu ülkelerle birlikte ABD/İsrail-İran Savaşı'nın diplomatik çözümüne yönelik çabalarına saygısını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliğinin sağlanması ve ABD ile İran'ın görüşmeler yoluyla anlaşmaya varmasının önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Japonya'ya ham petrol tedarikinden duyduğu memnuniyeti ileten Takaiçi, ülkesine yönelik enerji tedarikinin genişletilmesi için işbirliği talebinde bulundu.

Bin Selman da ülkesinin Japonya da dahil olmak üzere pazarlara enerji tedariki sağlama konusunda olumlu yanıt verme niyetini dile getirerek, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması dahil olmak üzere durumun istikrara kavuşturulması için Japonya ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Her iki liderin "Stratejik Ortaklık Konseyi" kapsamında özellikle e-spor, uzay, yapay zeka teknolojisi ve yatırım alanlarında işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Japonya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Suudi Arabistan Enerji İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
10:59
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya ve Suudi Arabistan Enerji İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.