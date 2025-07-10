Japonya ve Yeni Zelanda'dan Savunma Anlaşması

Japonya ve Yeni Zelanda, iki ülke orduları arasında savunma malzemeleri ve lojistik destek alışverişini kapsayan anlaşmanın müzakerelerinin başlatılmasında anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters, Kuala Lumpur'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Kyodo ajansına göre görüşmede Ivaya ve Peters, "ciddiyeti artan güvenlik ortamının" hakim olduğu Hint-Pasifik'te "aynı düşüncedeki ülkeler" arası ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İki bakan, Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması dahil ekonomik alanda bölgesel işbirliğinin daha da genişletilmesinde mutabık kaldı.

Peters ve Ivaya, Japonya ve Yeni Zelanda arasında "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"nın (ACSA) imzalanmasına yönelik müzakerelerin başlatılmasında anlaştı.

ACSA'nın imzalanması halinde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Yeni Zelanda ordusu arasında yakıt ve mühimmat dahil savunma malzemeleri ve lojistik destek alışverişi yapılabilecek.

Haziran 2024'te dönemin Japonya ve Yeni Zelanda Başbakanları, ACSA anlaşmasına yönelik ön müzakerelerin hızlandırılmasında mutabık kalmıştı.