Japonya Veliaht Çifti Ayasofya\'yı Ziyaret Etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.