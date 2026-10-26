Japonya yaklaşık 1000 km menzilli Tip-25 gemisavar füzesini Keen Sword'da ilk kez tanıttı - Son Dakika
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Japonya yaklaşık 1000 km menzilli Tip-25 gemisavar füzesini Keen Sword'da ilk kez tanıttı

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Japonya, ABD ile düzenlenen Keen Sword tatbikatında yaklaşık 1000 kilometre menzilli Tip-25 gemisavar füzesini Onohara'da ilk kez kamuoyuna tanıttı. Çin ana karasının bazı kıyı bölgelerine ulaşabilen füzenin 2027 mali yılına kadar Shizuoka'ya konuşlandırılması planlanıyor.

Japonya'ya ait uzun menzilli "Tip-25" gemisavar güdümlü füze, Japonya ile ABD arası düzenlenen "Keen Sword" (Keskin Kılıç) tatbikatında tanıtıldı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, 19 Ekim'de başlayan askeri tatbikatta, Japonya'ya ait uzun menzilli "Tip-25" gemisavar güdümlü füze ilk kez görücüye çıktı.

Tip-25 füzesi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelince Nagasaki ve Saga eyaletleri sınırında Onohara'daki tatbikat sahasında ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

SDF personeli, fırlatma rampalarını güneybatı yönüne bakacak şekilde konuşlandırdı, atış pozisyonuna hazır hale getirdi ve fırlatma prosedürlerini gözden geçirdi.

Araç üstü fırlatıcıdan ateşlenebilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip füze, Çin ana karasının bazı kıyı bölgelerine ulaşabiliyor.???????

Kısa adı "25SSM" olan yerli üretim Tip-25 füzelerinin, 2027 mali yılına kadar, başkent Tokyo'nun güneydoğusundaki Shizuoka eyaletine konuşlandırılması planlanıyor.

"Kararlılık ve kapasite"

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) Komutanı Orgeneral Masayoşi Arai, 20 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, füzelerin ulusal savunma için önemini vurgulamıştı.

Masayoşi, "Bu füzeler, ulusumuzu savunma konusundaki kararlılığımızı ve kapasitemizi ortaya koyuyor ve potansiyel rakiplerin saldırılarını engelleyerek caydırıcılığımızı güçlendiriyor." demişti.

"Keen Sword" (Keskin Kılıç) tatbikatı

Japonya ordusundan 45 bin ve ABD ordusundan 12 bin personelin katıldığı tatbikat, Japonya genelinde 33 eyalette farklı noktalarda 19-29 Ekim arası düzenleniyor.

Japonya ile ABD arasındaki askeri koordinasyonu derinleştirmeyi hedefleyen tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra uzay ve siber alanlarda da eğitimler gerçekleştiriliyor.

Ulusal basında tatbikat, "Çin'in bölgedeki artan askeri nüfuzuna karşı denge oluşturma ve bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırma arayışı" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya yaklaşık 1000 km menzilli Tip-25 gemisavar füzesini Keen Sword'da ilk kez tanıttı - Son Dakika
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