JASAT'ın Şanlıurfa'daki operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kendini jandarma ve MİT görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik JASAT operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da kendini Jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandıran şahıslara yönelik JASAT'ımız tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1'inin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
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