Jason Arday'ın İntihal İddiaları ve Ölümü - Son Dakika
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Jason Arday'ın İntihal İddiaları ve Ölümü

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Cambridge'li profesör Arday, intihal suçlamalarının ardından hayatını kaybetti, tartışmalar sürüyor.

BRÜKSEL/ Evinde ölü bulunan Cambridge Üniversitesi Profesörü Jason Arday'a yönelik intihal iddiaları, suçlamaları gündeme getiren Gent Üniversitesi akademisyeni Nathan Cofnas'ın görevden uzaklaştırılmasıyla "akademik özgürlük" ve "ayrımcılık" boyutlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Gent Üniversitesinde görev yapan ABD'li akademisyen Cofnas'ın, siyahi profesör Arday'ın akademik çalışmalarının bazı bölümlerini "başka kaynaklardan çok az değişiklik yaparak aldığını" öne sürmesi ve akademik başarılarına ilişkin beyanlarını kamuoyu önünde sorgulaması geniş yankı buldu.

Arday'ın kısa süre sonra Londra'daki evinde ölü bulunması tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Gent Üniversitesi yönetimi 14 Ağustos'ta hayatını kaybeden Arday hakkında haftalardır devam eden tartışmaların ardından Cofnas'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaları "çok ciddiye aldığını" bildirdi.

Rektör Petra de Sutter ve Rektör Yardımcısı Herwig Reynaert imzalı 19 Ağustos tarihli açıklamada, üniversitenin insan onuruna saygıyı savunduğu, ayrımcılık, nefret ve ırkçılığa karşı olduğu vurgulandı.

Akademik özgürlüğe ve tartışmalı görüşlerin açık şekilde tartışılmasına büyük önem verildiği belirtilen açıklamada, "Ancak bu özgürlük sınırsız değildir. Sorumlulukla birlikte gelir ve başkalarının haklarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir." ifadelerine yer verildi.

Üniversite, daha sonra Cofnas hakkında ön disiplin soruşturması başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar akademisyenin tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Üniversite yönetimi, Cofnas'ın hangi söz veya davranışının soruşturmaya gerekçe oluşturduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Cofnas, rektörün siyasi kimliğine dikkati çekti

Cofnas ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Gent Üniversitesi tarafından az önce görevden uzaklaştırıldım. Neredeyse kesin olarak beni işten çıkaracaklar." paylaşımında bulundu.

Kararın Rektör de Sutter tarafından alındığını öne süren Cofnas, de Sutter'ın daha önce Yeşiller Partisinde yöneticilik yaptığına dikkati çekti.

Jason Arday kimdir?

İntihal iddiaları sonrası görevinden ayrılan ve sonrasında intihar eden Jason Arday, Cambridge Üniversitesinde Eğitim Sosyolojisi Profesörü olarak görev yapmıştı. Arday, 2023'te 37 yaşındayken "Cambridge'in en genç siyahi profesörü" olarak atanmasıyla kamuoyunda geniş şekilde gündeme gelmişti.

Arday, daha önce beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmıştı. Doktorasını Liverpool John Moores Üniversitesinde tamamladıktan sonra Durham Üniversitesinde doçent, Glasgow Üniversitesinde ise eğitim sosyolojisi profesörü olmuştu.

Son dönemde Arday, akademik çalışmalarında intihal yaptığı iddialarıyla basında sıklıkla gündeme gelmişti. İddiaları reddeden Arday, çalışmalarında bazı hatalar olduğunu kabul etmiş, ancak bunların intihal anlamına gelmediğini savunmuştu.

Tartışmaların ardından Arday üniversitedeki görevinden istifa etmiş ve istifa açıklamasında, hakkındaki suçlamalar, spekülasyonlar ve kamuoyu yorumlarının "kendisi ve sevdikleri üzerinde ağır etki yarattığını" dile getirmişti.

Cambridge Üniversitesi de Arday'ın atanma sürecine ilişkin "bağımsız soruşturma" başlatıldığını duyurmuştu.

41 yaşındaki Arday, 14 Ağustos Cuma günü başkent Londra'nın Battersea bölgesindeki bir adreste ölü bulunmuştu. Londra Metropolitan Polisi, ölümün "beklenmedik" olarak değerlendirildiğini, ancak şüpheli görülmediğini açıklamıştı.

Ailesi, Arday'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "yanlış bilgilendirme kampanyasıyla Jason'ın çok üzerine gidildiğini" belirtmişti.

Ülkedeki ırkçılık ve medya tacizi tartışmaları yeniden gündeme geldi

Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda da Arday için "Stand Up To Racism" adlı ırkçılık karşıtı grup tarafından düzenlenen anmaya binlerce kişi katılmıştı.

İngiltere Parlamentosunun siyahi milletvekili Diane Abbott da Arday'ın "acımasız ve sert bir medya kampanyasının" hedefi olduğunu söylemişti.

Abbott, Arday'ın 2023'te Cambridge'e atanmasından itibaren, "siyahi bir erkeğin Cambridge profesörü olmaması gerektiğine inanan kişiler" tarafından hedef alındığını savunmuştu.

İntihal iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından intihar eden Arday'in hayatını kaybetmesi, ülkede "medya tacizi" tartışmalarını da başlatmıştı.

Arday'in intihal iddiaları üzerinden sistemli bir lince maruz kaldığı gündeme gelmiş, aralarında İngiliz milletvekillerinin de yer aldığı 30 binden fazla kişi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan olayın araştırılması için "resmi kamu soruşturması" açmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

Cambridge, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jason Arday'ın İntihal İddiaları ve Ölümü - Son Dakika

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