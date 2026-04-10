JD Vance İran'la Arabuluculu Görüşmelere Liderlik Ediyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dış askeri müdahalelere şüpheyle yaklaşan bir isim olarak, İran'la arabuluculu görüşmelere liderlik etmek üzere İslamabad'a yola çıkıyor. Bu ziyaret, kırılgan ve geçici ateşkesin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor, çünkü İran'ın talepleri ile ABD ve müttefiki İsrail'in beklentileri arasındaki fark uzlaştırılması zor görünüyor.

Vance'e, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner eşlik ediyor; bu isimler savaş öncesinde İran'la dolaylı görüşmelere katılmıştı. Beyaz Saray, görüşmelerin detaylarını paylaşmadı, ancak Vance'in katılımı ABD'nin İran'la nadir üst düzey temaslarından biri olarak görülüyor. Geçici ateşkes ilan edildikten sonra taraflar şartlar konusunda anlaşmazlığa düştü: İran, Lübnan'daki İsrail operasyonlarının ateşkes kapsamına alınmasını istedi, ancak İsrail ve Trump bunu reddetti; ABD ise İran'dan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Vance ve ekibinin sürekli koordinasyon içinde olduğunu belirtti ve Trump'ın kalıcı bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi. Bu süreç, Vance için şimdiye kadarki en kritik sınav olarak görülüyor, çünkü diplomasi alanında sınırlı tecrübeye sahip olmasına rağmen rolü hızla genişliyor. Vance, İran'ın kendisinin katılmasını istediği iddialarını reddetti, ancak sürece dahil olmak istediğini belirtti. Ayrıca, Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2028 başkanlık seçimleri için güçlü adaylar arasında gösteriliyor, bu da sürecin siyasi risk ve fırsatlar barındırdığını gösteriyor.