ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya geldi ve ortak basın toplantısında konuştu. Vance, Orban'ın liderliğini överek, enerji politikaları ve Batı değerleri konusunda Macaristan'ı örnek gösterdi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Orban arasındaki ilişkiye değinerek iki liderin önemli başarılara imza attığını belirtti.

Konuşmasında Brüksel'e eleştiriler yönelten Vance, 'Bu ziyaretle, özellikle de Macaristan halkını bastırmak için ellerinden geleni yapan Brüksel'deki bürokratlara bir mesaj vermek istedim' dedi. Enerji politikalarında Orban'ın yaklaşımını öven Vance, Macaristan'ın 'kıta için model olabileceğini' söyledi ve Avrupa'nın enerji açısından bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Vance, Brüksel bürokratlarının Macaristan ekonomisini yok etmeye ve enerji bağımsızlığını azaltmaya çalıştığını iddia ederek, Macar halkının kendi çıkarlarını savunan liderleri desteklemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Orban'ı tehdit ettiğinden haberdar olmadığını öne sürdü.

İran konusunda, ABD'nin askeri hedeflerini büyük ölçüde tamamladığını belirten Vance, 'Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek' dedi. İran'ın normal bir ülke olmaya karar vermesi veya teröre bağlı kalmaya devam etmesi seçeneklerini sunarak, sonucun İranlılara bağlı olduğunu vurguladı.