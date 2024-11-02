Jeju Adası'nda Rekor Yağış

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası'nda 1923'ten bu yana kasım ayındaki en yoğun günlük yağış miktarı kaydedildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresi, adaya son iki gün içerisinde metrekare başına 300 kilogramdan fazla yağmur düştüğünü açıkladı.
Güney Kore Meteoroloji İdaresi, Jeju Adası'na yağan yağmurun son 101 yıl içinde kasım ayında kaydedilen günlük en yoğun yağış olduğunu duyurdu.
Bundan önceki kasım ayı günlük rekor yağışa 2011 yılında metrekare başına 102 kilogram ile ulaşıldığı belirtilirken adaya, yalnızca dün metrekare başına 238,4 kilogram yağmur düştüğü kaydedildi.
Jeju Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle ağaçların devrildiği, yolların ve evlerin su altında kaldığı aktarıldı.
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