Jeju'da Balıkçı Gemisi Battı: 2 Kayıp

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SEUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneyindeki tatil adası Jeju açıklarında batan balıkçı gemisinde 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişiden haber alınamıyor.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, sahil güvenlik ekipleri cuma günü saat 04.33'te 27 mürettebatlı 129 ton ağırlığındaki geminin Jeju'nun Biyang Adası'nın yaklaşık 24 kilometre açığındaki sularda battığına dair bir yardım çağrısı aldı.

16 Güney Koreli ve 11 yabancıdan oluşan mürettebattan 15'i kurtarılırken, 2'sinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, 10'u Güney Koreli ve 2'si yabancı olmak üzere kayıp 12 denizciyi aramaya devam ediyor.

Kurtarılan mürettebatın verdiği bilgilere göre gemi, yakaladığı balıkları başka bir gemiye aktardığı sırada aniden alabora olarak battı.