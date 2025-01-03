Jeju Havayolları CEO'suna Yurt Dışı Çıkış Yasağı

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SEUL, 3 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore, Jeju Havayolları CEO'su Kim E-Bae hakkında yurt dışı çıkış yasağı çıkardı.

Jeju uçak kazası faciasını soruşturan Jeonnam Ulusal Polis Teşkilatı, Kim E-Bae de dahil olmak üzere Jeju Havayolları'nın iki yetkilisinin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Uçak kazasıyla ilgili iddialar polis tarafından araştırılırken, iki yetkili bu süreçte "önemli referans" olarak görülüyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan havaalanına giden 7C2216 sefer sayılı Jeju Havayolları uçağı, tekerleksiz iniş yaparken düşmüştü. Kazada uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmiş, yalnızca mürettebattan iki kişi kurtulmuştu.