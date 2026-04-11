Ben Affleck, Jennifer Lopez'e Milyon Dolarlık Malikane Hissesini Karşılıksız Devretti

11.04.2026 18:12
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022'de evlendikten sonra 2024'te boşanma kararı aldı. Satışa çıkarılan 61 milyon dolarlık malikane alıcı bulamayınca, Affleck hissesini Lopez'e devretti. SMalikane, Jennifer Lopez'in elinde kaldı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşk öyküsü, 2000'lerde başlayıp 2021'de yeniden alevlenmiş, 2022'de evlenmişlerdi. Ancak 2024'te ayrılık kararı alan çift, geçen yıl resmen boşandı. Bu süreçte, 2023'te 61 milyon dolara satın aldıkları ve birlikte yaşlanmayı planladıkları lüks malikane satışa çıkarıldı, ancak alıcı bulunamadı.

Her iki taraf da malikaneyi istemedi: Lopez evin kendisi için çok büyük olduğunu düşünürken, Affleck hiç sevmediğini belirtti. Affleck, ayrılıktan sonra eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir eve taşındı, Lopez ise Los Angeles'ta yeni bir malikane satın aldı. Malikane, 12 yatak odası, 23 banyo gibi özelliklere rağmen satılamayınca, Affleck hissesini karşılıksız olarak Lopez'e devretti. Bu adım, bazı çevrelerce Affleck'in eski eşiyle bağlarını koparma isteği olarak yorumlandı. Artık malikanenin kaderi, tek başına Jennifer Lopez'in elinde.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Güncel, Son Dakika

