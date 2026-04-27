Jeotermal enerjide yatırım için 2026 kritik yıl

27.04.2026 03:44
Türkiye, jeotermal potansiyelinin yalnızca %11'ini kullanıyor. Yatırımcılar, YEKDEM desteğinden yararlanmak için 2030 sonuna kadar devreye girme şartı nedeniyle bekle-gör pozisyonunda. Sektör, devreye alma tarihinin 2040'a uzatılmasını ve JEKA modelinin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Türkiye, 1500'den fazla doğal jeotermal kaynağa sahip olmasına rağmen potansiyelinin sadece %11'ini kullanıyor. Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, yatırımların önündeki en büyük engelin mevzuat olduğunu belirtiyor. 30 Nisan 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, YEKDEM'den faydalanmak isteyen tesislerin 31 Aralık 2030'a kadar devreye girmesi gerekiyor. Ancak jeotermal santrallerin yatırım süresi en az 5 yıl sürdüğü için bugün alınacak bir karar ancak 2031'de sonuçlanabiliyor. Bu durum yatırımcıları bekle-gör pozisyonuna itiyor.

Kındap, jeotermal enerjinin rüzgâr ve güneşe göre daha yüksek kapasite faktörü (%80+) ile kesintisiz üretim avantajı sunduğunu vurguluyor. Yatırım maliyetleri rüzgâr santrallerine göre üç kat fazla olsa da, 100 MW'lık bir jeotermal santral, 300 MW'lık bir rüzgâr santralinden daha fazla enerji üretebiliyor. Sektör, devreye alma tarihinin 2040'a uzatılmasını ve Maden Tetkik Arama öncülüğünde Jeotermal Enerji Kaynak Alanları (JEKA) modelinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Aksi takdirde 2027 sonrası yatırım planlarının askıya alınma riski bulunuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
