Jet2 Uçuşunda Kavga, Uçak Brüksel'e Acil İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jet2 Uçuşunda Kavga, Uçak Brüksel'e Acil İndi

14.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jet2'nin Antalya-Manchester seferinde yolcular arasında kavga çıktı, uçak Brüksel'e yönlendirildi.

İngiltere merkezli hava yolu şirketi Jet2'ye ait Antalya- Manchester uçuşu sırasında çıkan kavga nedeniyle uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'e iniş yaptı.

Amerikan Fox News kanalının haberine göre, Antalya'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan LS896 sefer sayılı uçakta 2 yolcu arasında kavga çıktı.

Hava yolu şirketi yetkilileri, 12 Şubat'taki olayın, iki "rahatsız edici" yolcunun "dehşet verici davranışları" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yolcuların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, diğer yolcuların ise bağırarak tepki gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, alkollü bir erkek yolcu uçuşun başlarında "ırkçı" ifadeler kullandı. Aynı yolcu, uçakta sigara satın alamaması üzerine agresif tavırlar sergiledi.

Kabin ekibinin tarafları sakinleştirme çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine uçak, rotasını değiştirerek Brüksel'e yönlendirildi.

Uçağın Brüksel'e inmesinin ardından 2 yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Uçak, daha sonra Manchester'a hareket etti.

2 yolcuya uçuş yasağı

Jet2, söz konusu 2 kişinin uçuş yasağı listesine alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Aile dostu bir hava yolu olarak kural dışı yolcu davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Diğer yolcularımızın ve ekibimizin bu durumu yaşamak zorunda kalmasından ötürü üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçağın Brüksel'e yönlendirilmesi nedeniyle oluşan masrafların ilgili kişilerden tahsil edilmesi için hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manchester, Havacılık, Güvenlik, Antalya, Brüksel, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jet2 Uçuşunda Kavga, Uçak Brüksel'e Acil İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:01:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Jet2 Uçuşunda Kavga, Uçak Brüksel'e Acil İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.