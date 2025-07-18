NEW ABD'nin New York kentinde bulunan Uluslararası John F. Kennedy Havalimanı'nda (JFK) kalkışların, bir uçağın "acil durumu" nedeniyle durdurulduğu bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sosyal medya sitesinden duyuru yaptı.
Paylaşımda, "JFK'den kalkışlar uçak 'acil durumu' nedeniyle durduruldu." ifadesi kullanıldı. Uyarıda herhangi bir detay verilmedi.
Uçuşların yerel saatle 14.30'a kadar aksayabileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › JFK Havalimanı'nda Acil Durum: Kalkışlar Durduruldu - Son Dakika
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