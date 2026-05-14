JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı

JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı
14.05.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği atış yarışması, 540 atıcı ile sürdü.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından İzmir'de düzenlenen Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda gerçekleştirilen yarışma, personelin atış kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile moral, motivasyon ve öz güvenlerinin artırılmasını amaçlıyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmayı ilk defa düzenlediklerini söyledi.

Bölgesel müsabakalarda başarı sağlayanların finale katıldığını belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"Bilmelisiniz ki burada sadece bir final etabı icra edilmeyecektir. Aynı zamanda sizlerin çelikten iradesi, atış disiplini, baskı altında doğru karar verme yeteneği sınava tabi tutulacak, olası bir harekatta başarılı olmanızın teminatı pekiştirilecektir. Unutmayınız ki gerçekleştireceğiniz her atış yıllarca süren eğitiminizi ve döktüğünüz her damla terin geldiği son noktayı göstermektedir. Buradaki her isabetli atış kahraman jandarmalarımızın teknik ve atış gücünün neden yüksek olduğunu kanıtlayacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan personelin motivasyonunu artırmak, rekabet ortamı oluşturarak modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gelişimlerini sağlamak, harekat ortamına hazırlık seviyelerini sürekli en üst düzeyde tutmak, personelin kurumuna olan aidiyet duygusunu geliştirmek amaçlanmaktadır."

Final etabı yarın yapılacak

Yarışmaya, JGK'ya bağlı 90 birlik ve komutanlık içerisinden belirlenen 540 yarışmacı arasından seçilen 40 piyade tüfeği ve 40 tabanca atıcısı katıldı.

Tabanca kategorisinde yarışmacılar, ilk etapta 15 metre mesafedeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış gerçekleştirdi. İkinci etapta ise yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere yönelik atış yaptı.

Piyade tüfeği kategorisinde yarışmacılar, 50, 75 ve 100 metre mesafelerde bulunan kamuflajlı göğüs hedeflerine ayakta, çökerek ve yatarak desteksiz pozisyonlarda atış gerçekleştirdi.

Yarışmanın diğer bölümünde ise katılımcılar, 1000 metre koşunun ardından 200 metre mesafedeki siluet hedeflere yatarak desteksiz atış yaptı.

Bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği yarışmanın final etabı yarın yapılacak. Final müsabakalarının ardından düzenlenecek kapanış töreninde dereceye giren personele ödülleri verilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:41:55. #7.13#
SON DAKİKA: JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.