JGK Piyade ve Tabanca Atış Yarışması Başladı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından İzmir'de düzenlenen Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda gerçekleştirilen yarışma, personelin atış kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile moral, motivasyon ve öz güvenlerinin artırılmasını amaçlıyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmayı ilk defa düzenlediklerini söyledi.

Bölgesel müsabakalarda başarı sağlayanların finale katıldığını belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"Bilmelisiniz ki burada sadece bir final etabı icra edilmeyecektir. Aynı zamanda sizlerin çelikten iradesi, atış disiplini, baskı altında doğru karar verme yeteneği sınava tabi tutulacak, olası bir harekatta başarılı olmanızın teminatı pekiştirilecektir. Unutmayınız ki gerçekleştireceğiniz her atış yıllarca süren eğitiminizi ve döktüğünüz her damla terin geldiği son noktayı göstermektedir. Buradaki her isabetli atış kahraman jandarmalarımızın teknik ve atış gücünün neden yüksek olduğunu kanıtlayacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan personelin motivasyonunu artırmak, rekabet ortamı oluşturarak modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gelişimlerini sağlamak, harekat ortamına hazırlık seviyelerini sürekli en üst düzeyde tutmak, personelin kurumuna olan aidiyet duygusunu geliştirmek amaçlanmaktadır."

Final etabı yarın yapılacak

Yarışmaya, JGK'ya bağlı 90 birlik ve komutanlık içerisinden belirlenen 540 yarışmacı arasından seçilen 40 piyade tüfeği ve 40 tabanca atıcısı katıldı.

Tabanca kategorisinde yarışmacılar, ilk etapta 15 metre mesafedeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış gerçekleştirdi. İkinci etapta ise yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere yönelik atış yaptı.

Piyade tüfeği kategorisinde yarışmacılar, 50, 75 ve 100 metre mesafelerde bulunan kamuflajlı göğüs hedeflerine ayakta, çökerek ve yatarak desteksiz pozisyonlarda atış gerçekleştirdi.

Yarışmanın diğer bölümünde ise katılımcılar, 1000 metre koşunun ardından 200 metre mesafedeki siluet hedeflere yatarak desteksiz atış yaptı.

Bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği yarışmanın final etabı yarın yapılacak. Final müsabakalarının ardından düzenlenecek kapanış töreninde dereceye giren personele ödülleri verilecek.