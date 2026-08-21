Jiangsu'da Fotovoltaik Enerji Kapasitesi 100 Gigavatı Aştı - Son Dakika
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Jiangsu'da Fotovoltaik Enerji Kapasitesi 100 Gigavatı Aştı

Jiangsu\'da Fotovoltaik Enerji Kapasitesi 100 Gigavatı Aştı
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki fotovoltaik enerji kapasitesi Temmuz 2026 itibarıyla 100,08 GW oldu.

NANJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin fotovoltaik enerji üretim kapasitesi 100 gigavat sınırını aştı. Çin Devlet Şebekesi Jiangsu Elektrik Enerjisi Şirketi, Jiangsu'da bulunan fotovoltaik enerji üretim tesislerinin toplam kurulu kapasitesinin Temmuz 2026 sonu itibarıyla 100,08 gigavata ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jiangsu'da Fotovoltaik Enerji Kapasitesi 100 Gigavatı Aştı - Son Dakika

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