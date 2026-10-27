Jiaolong, 465. dalışta 7.056,9 metreye inerek üç test dalışının en derinine ulaştı

Jiaolong, 465. dalışta 7.056,9 metreye inerek üç test dalışının en derinine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Derin Deniz No. 1 araştırma gemisinden indirilen Jiaolong insanlı aracı, 2 Ekim'deki 465. dalışta 7.056,9 metre derinliğe inerek test dalışlarındaki en yüksek seviyesine ulaştı. Araç, üç test dalışının ikisinde 7.000 metre eşiğini aşarak güvenli şekilde geri döndü.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Deep Sea (Derin Deniz) No. 1 araştırma gemisinden denize indirilen Jiaolong insanlı derin deniz araştırma aracı, 2 Ekim'de gerçekleştirdiği 465. dalış operasyonunda 7.056,9 metre derinliğe ulaştı. Bu, aracın söz konusu test dalışlarında ulaştığı en yüksek derinlik oldu.
Jiaolong, 464. dalış operasyonunda ise 7.035,3 metre derinliğe inmişti. Araç, gerçekleştirdiği üç test dalışının ikisinde 7.000 metre derinliği aşarak testleri başarıyla tamamladı ve güvenli şekilde geri döndü.
Kaynak: Xinhua
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