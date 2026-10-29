Jinhua'daki 13,2 hektarlık tarım parkı bölgedeki atıl arazileri canlandırıyor - Son Dakika
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Jinhua'daki 13,2 hektarlık tarım parkı bölgedeki atıl arazileri canlandırıyor

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Jinhua\'daki 13,2 hektarlık tarım parkı bölgedeki atıl arazileri canlandırıyor
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Çin'in Zhejiang eyaleti Jinhua kentinde Eylül 2023'te kurulan 13,2 hektarlık tarım parkı modern tarım projelerine örnek teşkil ediyor. Parkta ananas, ejder meyvesi ve yaban mersini yetiştirilirken bölgedeki atıl araziler canlandırılıyor.

JİNHUA, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinde bulunan Tarım Bilimi ve Teknolojisi Sanayi Parkı, modern tarım projelerine örnek teşkil ediyor.

Eylül 2023'te kurulan ve yaklaşık 13,2 hektarlık alana yayılan park bünyesinde modern akıllı seralar, standartlaştırılmış açık hava ekim alanları ile su kaynakları ve otoparklar gibi destekleyici tesisler bulunuyor. Proje kapsamında kurulan parkın, fide araştırma-geliştirme, ekolojik ekim, ileri işleme, marka satışı, turizm ve tarım teknolojileri gibi alanları bir arada sunan kapsamlı bir akıllı tarım sanayi merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Parkta, yüksek kaliteli tropikal meyve ve sebze yetiştiriciliği alanında örnek bir model sunmak amacıyla ananas, ejder meyvesi ve yaban mersini gibi özel meyve ve sebze çeşitleri de yetiştiriliyor. Bölgedeki atıl arazileri yeniden canlandıran tesis, bölgenin tarımsal sanayi yapısını da geliştiriyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiZhejiangEkonomiGüncelEylülTarımDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Jinhua'daki 13,2 hektarlık tarım parkı bölgedeki atıl arazileri canlandırıyor - Son Dakika
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