Jinhua\'daki 13,2 hektarlık tarım parkı bölgedeki atıl arazileri canlandırıyor

JİNHUA, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinde bulunan Tarım Bilimi ve Teknolojisi Sanayi Parkı, modern tarım projelerine örnek teşkil ediyor.

Eylül 2023'te kurulan ve yaklaşık 13,2 hektarlık alana yayılan park bünyesinde modern akıllı seralar, standartlaştırılmış açık hava ekim alanları ile su kaynakları ve otoparklar gibi destekleyici tesisler bulunuyor. Proje kapsamında kurulan parkın, fide araştırma-geliştirme, ekolojik ekim, ileri işleme, marka satışı, turizm ve tarım teknolojileri gibi alanları bir arada sunan kapsamlı bir akıllı tarım sanayi merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Parkta, yüksek kaliteli tropikal meyve ve sebze yetiştiriciliği alanında örnek bir model sunmak amacıyla ananas, ejder meyvesi ve yaban mersini gibi özel meyve ve sebze çeşitleri de yetiştiriliyor. Bölgedeki atıl arazileri yeniden canlandıran tesis, bölgenin tarımsal sanayi yapısını da geliştiriyor.