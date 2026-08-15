Jinshi\'de Biyolojik Üretim Hız Kazanıyor

CHANGDE, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changde kentine bağlı Jinshi ilçesi, 1950'lere dayanan biyolojik üretim sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına son yıllarda hız verdi.

Biyolojik tarım, biyomedikal ve biyolojik gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren 41 şirkete ev sahipliği yapan ilçede, 200'den fazla yüksek kaliteli sentetik biyoloji ürününün de üretimi sürdürülüyor.

Biyolojik üretim endüstrisi 2026'nın ilk yarısında 2,09 milyar yuan (yaklaşık 310 milyon ABD doları) değerinde bir üretim hacmi oluşturarak yerel ekonomiye yeni bir ivme kazandırdı.