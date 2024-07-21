Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildi ve Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildi ve Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı

Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildi ve Kamala Harris\'i destekleyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini ve adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu. Biden, partisi ve ülkesi adına geri çekilmenin en doğru karar olduğunu belirtti.

21.07.2024 21:36
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini ve adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıkladı. "Seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" diyen Biden, X hesabından yaptığı paylaşımla adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildi ve Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika

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