Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildi ve Kamala Harris\'i destekleyeceğini açıkladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini ve adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıkladı. "Seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" diyen Biden, X hesabından yaptığı paylaşımla adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti.
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