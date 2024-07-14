Joe Biden, Trump'a saldırıyı kınadı

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NEW ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı.

Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.