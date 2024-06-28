Joe Biden, Trump'la yaptığı tartışmada başarılı olduğunu savundu - Son Dakika
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Joe Biden, Trump'la yaptığı tartışmada başarılı olduğunu savundu

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında başarılı bir performans sergilediğini savundu. Biden, Atlanta'da basının sorularını yanıtlarken, dünkü yayında Beyaz Saray yetkililerinin 'Başkan grip' açıklamalarının sorulması üzerine boğazının ağrıdığını belirtti. Biden, Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kez yalan söylediğini iddia etti. Program sonrasında Biden'a yönelik eleştiriler ve adaylıktan çekilme tartışmaları alevlenirken, Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni kullanarak Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

28.06.2024 20:33
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NEW ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında "başarılı" performans sergilediğini savundu.

Biden, Atlanta'da basının sorularını yanıtladı.

Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin "Başkan grip" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi.

Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Demokratların canlı yayın sonrası dile getirdiği eleştiriler ve endişe hakkında ise Biden, "Yalancı biriyle tartışmak kolay değil." ifadesini kullandı.

Biden, Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, Trump'la yaptığı tartışmada başarılı olduğunu savundu - Son Dakika

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