Joe Kent'ten İsrail Uyarısı

08.04.2026 13:42
Joe Kent, İsrail'in ABD-Iran ateşkesini sabote etmemesi gerektiğini vurguladı.

Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İsrail'in, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi sabote etmeye çalışabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yayınladığı bir videoda, ABD-İran ateşkesini değerlendirdi.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin Kent, "İsraillilerin bu iki haftalık ateşkesi veya nihayetinde İranlılarla elde etmeye çalıştığımız kalıcı barışı sabote etmemelerini sağlamamız kesinlikle çok önemli." dedi.

Joe Kent, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına "çok yakın" olduklarını belirterek dünya enerji arzının ve ticaretin yeniden canlanmasına yönelik umudunu dile getirdi.

"İsraillileri dizginleyebilmek için askeri destek kaldırılmalı"

İsraillilerin, "geçmiş müzakerelerde yaptıkları gibi müzakerecileri hedef almasının istedikleri son şey" olduğunu ifade eden Kent, "İsraillileri dizginleyebilmek için onlara verdiğimiz askeri desteğin bazı özelliklerini kaldırmaya başlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Joe Kent, "İsrail'in bu ateşkesi kabul ettiğine dair sözüne güvenilmemesi" gerektiğini savunarak "Çünkü İsrail'in bu tür anlaşmalara uyma konusunda çok kötü bir geçmişi var. Ayrıca İsrail'in bizden farklı bir stratejik hedefi olduğunu da aklımızda tutmalıyız." uyarısında bulundu.

ABD'nin İran ile herhangi bir anlaşmaya varmasının, İsrail'in "İran'ı tamamen devirme stratejisine ters düştüğünü" belirten Kent, İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın elde etmeye çalıştığı herhangi bir barışı bozabileceği ihtimalinden bahsetti.

Kent, İran ile çatışmanın askeri bir çözüm olmadığının anlaşılması gerektiğini vurgulayarak ABD'nin askeri olarak yaptığı her eylemin İran yönetimini güçlendirdiği ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savundu.

Kalıcı bir barış sağlamak ve Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak gibi hedeflere ulaşmak için "İsraillileri" dizginlemeleri gerektiğini belirten Joe Kent, "Bu yüzden barış için, Başkan Trump için, netlik için, başarılı barış görüşmeleri için, tehlike altındaki cephedeki askerlerimiz için dua etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kent'in istifası

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından bir mektup paylaşarak istifa etmişti. Mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." açıklamasını yapan Kent, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığını ancak "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" İran'a saldırı başlatıldığını vurgulamıştı.

Joe Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

