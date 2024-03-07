Johannesburg, elektrik kesintileri nedeniyle susuz kaldı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde elektrik kesintilerinin neden olduğu arızalar, ülkenin en büyük şehri Johannesburg'un günlerdir susuz kalmasına neden oldu.

Yaklaşık 6 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan şehir, ülkenin ve bölgenin ticaret ve finans merkezi olma özelliği taşıyor.

Johannnesburg Su İdaresinden yapılan açıklamada, su kesintilerinin, Randburg Rezervi'nde su pompalarında elektrik kesintileri nedeniyle meydana gelen arızadan kaynaklı olduğu bildirildi.

Açıklamada, sistemdeki arızanın onarımının birkaç gün daha sürebileceği belirtilerek, şehir genelinde 27 su tankerinin halka hizmet verdiği kaydedildi.