Johannesburg'ta Araçsız Gün Etkinliği
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Açık Sokaklar Hareketi ile araçsız gün düzenlendi.
JOHANNESBURG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Açık Sokaklar Hareketi kapsamında araçsız gün etkinliği düzenlendi. Etkinlik süresince kentin bazı sokakları saat 10.00 ile 17.00 arasında motorlu taşıtlara kapatılarak yayalara açıldı.
Kaynak: Xinhua
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