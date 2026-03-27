Johnson, DHS Bütçesini Reddetti

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senatodan geçen ve İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) finansman sağlayacak olan tasarıyı "göçmenlik denetimlerini kapsamadığı" gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, İç Güvenlik Bakanlığını finanse edecek tasarıyla ilgili görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DHS'ye finansman sağlayacak tasarıyı, "göçmenlik denetimlerini kapsamadığı" gerekçesiyle reddettiklerini ve bunun yerine, Bakanlığın tamamına 8 haftalık finansman sağlayacak geçici bir çözüm önerdiklerini aktaran Johnson, "Dün gece yapılan bu hamle bir şaka olmalı. Senatodaki her Cumhuriyetçinin bu tasarı metnini okuduğuna inanmıyorum. Biz bunu yapmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüştüğünü ve bu konuda Trump'ın da kendisine destek verdiğini belirten Johnson, Bakanlığı 8 haftalığına tamamen finanse edecek ayrı bir tasarıyı en kısa sürede meclis gündemine getireceklerini söyledi.

Johnson'ın bu açıklaması, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan geçen tasarı konusunda Cumhuriyetçiler arasında "anlaşmazlık" olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

ABD'de Demokratlar, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yürütürken iki Amerikan vatandaşını vurarak öldürmesinin ardından İç Güvenlik Bakanlığında reform talep etmiş ve bu gerçekleşene kadar Bakanlık bütçesine onay vermeyeceklerini açıklamıştı.

İki parti arasındaki DHS bütçesi anlaşmazlığı bakanlığın sadece bazı zorunlu birimlerinin bütçelerinin kabul edilmesine, Bakanlığın büyük bölümünün bütçesinin ise askıda kalmasına neden olmuştu.