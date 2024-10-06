Johnson: Helene Kasırgası'nda Federal Başarısızlık Var

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NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Helene Kasırgası'nda afet yönetimine ilişkin, "Federal düzeyde çok büyük bir başarısızlık var." dedi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Johnson, kasırga nedeniyle halihazırda hala yüzlerce insanın kayıp olduğunu belirtti.

Johnson, afetlerden doğrudan etkilenen kişilerle konuştuklarında da çok büyük bir başarısızlık olduğunu söylediklerini aktardı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) temel misyonunu yerine getiremediğini savunan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de bu korkunç felakete hazır olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Johnson, "Federal düzeyde çok büyük başarısızlık var." değerlendirmesinde bulundu.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetti.