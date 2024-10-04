Johnson: Netanyahu'nun Tuvaletinde Casus Aygıt Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Johnson: Netanyahu'nun Tuvaletinde Casus Aygıt Bulundu

Boris Johnson, Netanyahu'nun 2017'deki tuvaletinde dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı.

04.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Binyamin Netanyahu, dinleme cihazı, Boris Johnson, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Johnson: Netanyahu'nun Tuvaletinde Casus Aygıt Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 02:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Johnson: Netanyahu'nun Tuvaletinde Casus Aygıt Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement