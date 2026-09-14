Johnson, Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Johnson, Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini söyledi

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini belirtti. Johnson, Kongre'nin konuyu ele alarak bir orta yol bulma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini belirtti.

ABD'deki farklı medya kuruluşlarına konuşan Johnson, Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Johnson, bunun için Kongre onayı gerektiğini ve Kongre'nin konuyu ele alarak bir orta yol bulma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, 9 Eylül'de Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu açıklama, liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada olumlu şekilde değerlendirilmişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Johnson, Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini söyledi - Son Dakika

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