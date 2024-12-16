Joko Widodo ve Ailesi Partiden İhraç Edildi

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Eski Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, oğlu Devlet Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ve damadı Bobby Nasution, mensubu oldukları Endonezya Demokratik Mücadele Partisinden (PDI-P) ihraç edildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, PDI-P Yönetim Kurulu Başkanı Megawati Soekarnoputri, Widodo'yu, oğlu Gibran ve damadı Nasution ile partiden ihraç edecek belgeyi resmen imzaladı.

PDI-P Onur Kurulu Başkanı Komaruddin Watubun, "İhraç kararının imzalanmasıyla PDI-P Merkez Komitesi, Widodo'nun aldığı kararlarla ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır." açıklamasını yaptı.

İhraç kararı, şubattaki devlet başkanı seçimi döneminde başlayan gerginliğin ardından geldi.

Jokowi olarak bilinen ve 10 yıl devlet başkanlığı yapan Widodo, devlet başkanı olarak iki 5 yıllık dönemi tamamladığı için yasalar gereği şubattaki seçimlere yeniden aday olmamıştı.

Öncesinde PDI-P'nin desteğiyle Surakarta Belediye Başkanı seçilen Widodo'nun oğlu Gibran, devlet başkanı seçimine PDI-P'nin adayı Ganjar Pranowo yerine, rakibi Prabowo Subianto'nun başkan yardımcısı adayı olarak katılmıştı.

Seçimi Subianto'nun kazanması ve böylece Gibran'ın devlet başkan yardımcısı olması üzerine Widodo, oğlu ve damadı, partiyle ters düşmüştü.