Joshua Harris İstanbul'da Nefret Yerine Kek Dağıtıyor

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cami ziyaretlerinde bulunduğu İstanbul'da, babası Dan Harris ile AK Parti İl Başkanlığına gelen Joshua Harris'i, İl Başkanı Abdullah Özdemir ağırladı.

Ziyarette, İngiltere'de başlattığı dayanışma hareketiyle farklı inançlardan insanlar arasında dostluk ve karşılıklı saygının güçlenmesine katkı sunan Harris'in yürüttüğü kampanya hakkında değerlendirme yapıldı.

Özdemir, nefret söylemi ve Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) karşı sergilediği duyarlı tavır dolayısıyla Joshua Harris'i ve babasını tebrik ederek, küçük yaşına rağmen Harris'in verdiği mesajın evrensel değerler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Farklı inanç ve kültürlerin karşılıklı saygı temelinde bir arada yaşayabilmesinin önemine dikkati çeken Özdemir, sevgi, dayanışma ve kardeşlik dilinin her türlü nefret söyleminin üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Joshua Harris ve babası Dan Harris de İstanbul'da gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaret boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Joshua Harris, İstanbul programı kapsamında Büyük Çamlıca, Mihrimah Sultan, Taksim, Büyük Mecidiye ve Aziz Mahmud Hüdayi başta olmak üzere çeşitli camileri ziyaret ederek, vatandaşlara kek ikramında bulunmayı sürdürecek.