'Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı' iddiası yalanlanan Zafer Partili isim görevinden istifa etti - Son Dakika
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'Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı' iddiası yalanlanan Zafer Partili isim görevinden istifa etti

\'Ümit Özdağ\'ın iddianamesi hazırlandı\' iddiası yalanlanan Zafer Partili isim görevinden istifa etti

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Ümit Özdağ hakkında çıkan iddianame haberinin yalanlanmasının ardından görevinden istifa ederek kamuoyundan özür diledi.

05.04.2025 23:47
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakkındaki iddianamenin hazır olduğu yönündeki açıklaması yalanlanan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Jülide Sarıkaya , GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Jülide Sarıkaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğünü ve Özdağ'ın iddianamenin hazırlandığı söylemişti.

BAŞSAVCILIK YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıkaya'nın bu iddiasını yalanlamıştı. Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz" denilmişti.

İSTİFA ETTİ

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yapan Jülide Sarıkaya, GİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer Partililerden özür dilerim" diyen Sarıkaya, "Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Genel İdare Kurulu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı' iddiası yalanlanan Zafer Partili isim görevinden istifa etti - Son Dakika

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