Julio Iglesias'tan Mahkeme Dava Talebi

24.02.2026 21:12
Julio Iglesias, cinsel taciz iddialarını destekleyen Diaz'a dava açılmasını talep etti.

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, "cinsel taciz yaptığı" iddiasıyla kendisini suçlayan iki eski kadın çalışanına destek verdiği gerekçesiyle İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz hakkında mahkemeye dava açılması talebinde bulundu.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, avukatları aracılığıyla Madrid mahkemesine başvuran Iglesias, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan iki eski kadın çalışanına gerek sosyal paylaşım ağlarındaki mesajları gerekse verdiği röportajlarla destek vererek kendisinin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

"Kendisinin onuruna ve sosyal itibarına zarar verildiğini" savunan İspanyol şarkıcı Iglesias, Başbakan Yardımcısından "yaptığı açıklamaların içeriğini kamuoyu önünde geri çekmesini, iftira niteliğindeki ve karalayıcı davranışın neden olduğu ciddi sosyal zarara göre tazminat ödemesini" talep etti."

Iglesias ayrıca, başlatılacak resmi yasal işlemden önce bir uzlaşma duruşması istedi.

Diğer yandan Iglesias'ın mahkemeye başvurusu sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Diaz, "Çalışan kadınların haklarını ihlal eden herkese karşı mücadele etmeyi sürdüreceğim. Davalar olsa da olmasa da kadınlar artık susturulamayacak." ifadelerine yer verdi.

Julio Iglesias hakkında cinsel taciz suçlaması

İspanyol şarkıcı hakkında yasal işlem başlatan iki eski kadın çalışan, olayların Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığını belirterek, ünlü şarkıcıyı cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve çalışanlarını iş yerinde aşağılamakla suçlamıştı.

Diaz, Iglesias'ı suçlayan iki kadın çalışanın sözleri sonrasında yaptığı açıklamalarda bu olayı "tüyler ürpertici" şeklinde nitelendirerek, "Sürekli saldırganlığa dayalı bir güç yapısıyla kölelik durumu ve cinsel taciz olmuştur. Bunu ifşa eden cesur kadınlara ve eldiario.es'teki gazetecilere teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

