Diyarbakır'da Düzenlenen Ka.Der Kürsü'de Farklı Siyasi Partilerden Kadınlar Ortak Zeminde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Düzenlenen Ka.Der Kürsü'de Farklı Siyasi Partilerden Kadınlar Ortak Zeminde Buluştu

07.06.2026 15:43  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Diyarbakır'da düzenlediği etkinlikle farklı siyasi partilerden kadınları, muhtarları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek kadınların siyasette eşit temsili için çalıştay düzenledi.

(DİYARBAKIR) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında eşit temsilini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü KA.DER Kürsü buluşmalarını Diyarbakır'a taşıdı. Program, farklı siyasi partilerden kadınları, muhtarları, yerel yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti, CHP, DEM Parti ve DEVA Partisi'nden kadın siyasetçiler, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de programa katılarak kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesinin önemine dikkati çekti.

"KADINLARIN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ EKSİK KALIR"

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, açılış konuşmasında, kadınların eşit temsil mücadelesinin, partiler üstü bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Kadınların olmadığı yerde demokrasi eksik kalır. Eşit temsil yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının meselesidir. Farklı siyasi görüşlerden kadınların aynı masada buluşabilmesi, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından son derece kıymetlidir" dedi.

Akpolat ayrıca, nisanda Gaziantep'te, mayısta ise Diyarbakır'da temsilcilik açtıklarını belirterek, KA.DER'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki örgütlenmesini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Program kapsamında düzenlenen çalıştaylarda katılımcılar, kadınların siyasete katılımının önündeki engelleri, yerel düzeyde kadın temsilini artırmaya yönelik çözüm önerilerini ve Diyarbakır'da kadın dayanışmasını güçlendirecek mekanizmaları ele aldı.

KA.DER Diyarbakır Temsilcisi Melis Kandemir, Diyarbakır'da kadınların siyasal katılımını güçlendirecek kalıcı bir dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, temsilciliğin bölgedeki kadınlar için önemli bir buluşma ve güçlenme merkezi olacağını ifade etti.

ÇALIŞTAY SONUCU: KADINLARIN DAHA GÜÇLÜ TEMSİL EDİLMESİ

Çalıştay sonucunda kadınların milletvekilliğinden belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğinden muhtarlığa kadar tüm karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi gerektiği yönünde ortak görüş ortaya çıktı. Katılımcılar, farklı siyasi partilerden kadınların bir araya gelmesinin eşit temsil mücadelesine güç kattığını vurguladı.

Gaziantep'in ardından Diyarbakır'da açılan temsilcilikle birlikte KA.DER, bölgesel örgütlenmesini büyütmeyi ve kadınların siyasette daha görünür, daha etkili ve daha güçlü olduğu bir geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Diyarbakır, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Düzenlenen Ka.Der Kürsü'de Farklı Siyasi Partilerden Kadınlar Ortak Zeminde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:22
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:05:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Düzenlenen Ka.Der Kürsü'de Farklı Siyasi Partilerden Kadınlar Ortak Zeminde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.