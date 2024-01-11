KA-DER, siyasi partilere cinsiyet eşitliği çağrısı yapıyor

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde gösterilecek adaylar için tüm siyasi partilere cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı.

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kadınlar, KA-DER'in açtığı siyaset okullarında akademisyenler ve gazetecilerden eğitimler alabiliyor.

Dernek Başkanı Nuray Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki milletvekili genel seçimlerinde kadınlardan adaylık için büyük bir talep olduğunu ancak listelerin açıklanmasıyla kadınların hüsran ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Mahalli idareler seçimlerinde adaylık konusunda da kadınların talepkar davrandığını belirten Karaoğlu, KA-DER'in, karar alma mekanizmalarında yer almak isteyen kadınların yanında olduğunu, bu konuda tüm siyasi partilere eşit yaklaştığını ifade etti.

Karaoğlu, kadınların aday olma sürecinde genellikle önlerinin kesildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erkeklerin bizden siyaseti daha iyi yapabileceklerine dair bir ispat yok, siyasetin cinsiyeti de yok. 'Erkek olan, siyasette kadın olandan daha iyi çalışmalar gerçekleştirir ve daha başarılı olur.' iddiasını dayandırabilecekleri hiçbir bilimsel temel yok. Bu, tamamen insan hakları meselesi. Tabii ki siyasi partiler ve Seçim Yasası'nın da destekleyici olması lazım. Erkeklere sesleniyorum, bu dünyayı inşa ederken gelin birlikte olalım. Gelin birbirimizin artı özelliklerini yönetirken kullanalım, güçlerimizi birleştirelim, daha iyi bir dünyayı birlikte mümkün kılalım, siyasi parti ayrımında değiliz ama bu kıstaslara dikkat edelim."

Araştırmalarına göre, kadınların Türkiye genelinde en az Karadeniz Bölgesi'nde adaylık başvurusu yaptığını, bunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun izlediğini bildiren Karaoğlu, kadın adayların batı bölgelerde ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye'nin güneyi ve Marmara Bölgesi'nin kadınların en çok adaylık başvurusunda bulunduğu yerler olduğunu kaydetti.

Karaoğlu, "Biz kadınlar bütün erkeklere sesleniyoruz, siyaset yalnızca erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir." dedi.

"Kadınlar artık kapıları kendileri için çalacak"

"Kadınlar çalışmazsa o siyasi partilerin seçimleri kazanma ihtimali yok." diyen Karaoğlu, gerek genel gerek yerel seçimlerde seçmenlerin kapılarını genellikle kadın parti üyelerinin çaldığına ancak erkek adayları seçtirdiklerine dikkati çekti.

Karaoğlu, kadınların farkındalığının arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar artık kapıları erkekler için değil kendileri ya da bir başka kadın arkadaşı için çalacak. Seçmen sayısı olarak azınlıkta olmadığımızı biliyoruz. Diyeceğiz ki, hep birlikte gelin anlaşalım, birlik olalım. Bunu bir akılla, iradeyle hep birlikte ortaya koyup bir karar alarak eşit temsili sağlayalım. Aklı ortaya koyarak, demokrasiyi önceleyerek bunu yapabiliriz."

Kadın adayları destekleme amacıyla tüm siyasi partilerle görüşme talepleri olduğunu anlatan Karaoğlu, ilk olarak CHP ile sosyal medyada bu duyuruyu yaptıklarını, çağrılarının karşılık bulduğunu söyledi.

Karaoğlu, çağrılarına DEVA Partisi ile devam ettiklerini, AK Parti ile de görüşme yapacaklarını sözlerine ekledi.