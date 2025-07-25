KAAN İle Türk Savunma Sanayisine Yeni Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KAAN İle Türk Savunma Sanayisine Yeni Adım

KAAN İle Türk Savunma Sanayisine Yeni Adım
25.07.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'ın nisan 2024'te uçacağını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'ın ikisinin gelecek yıl nisan ayından itibaren uçuyor olacağını belirterek, "KAAN'ın üretiminde Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, IDEF 2025'te AA Teknoloji Masası'na konuk oldu.

1 ila 3 ay içinde GÖKBEY'in ihracat sözleşmesini imzalamış olacaklarının müjdesini veren Demiroğlu, GÖKBEY'in yerli motorla güvenle ve gönül rahatlığıyla müşterilere teslimi için ciddi bir test aşamasından geçilmesi gerektiğini söyledi.

Demiroğlu, motorun helikoptere takılıp test edilebilecek aşamaya geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu testleri yapalım ki 2027'nin sonuna yerli motorla teslimatlara başlayalım. Biz yine isteyen olursa halihazırdaki motorla da teslimat yapabiliriz. Ama 57 tane helikopterin büyük çoğunluğu yerli motorlu olacak. Bunu da 2027 sonu 2028 başı diye hedefledik. İnşallah o günleri de yine beraber görürüz. Çünkü motor yapabiliyor olmak, aynı helikopterde transmisyonu yapabiliyor olmak gibi bir şey. Belki daha da ötesinde. Çünkü kendinizi ülke olarak da firma olarak da kanıtlamış oluyorsunuz."

KAAN'ın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti.

"KAAN'ın 2 tanesi önümüzdeki sene nisan ayından itibaren uçuyor olacak"

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın 3 adet prototipin üretim hattında olduğuna dikkati çekerek, "Bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, 2 tanesi inşallah önümüzdeki sene nisan ayından itibaren uçuyor olacak." dedi.

Demiroğlu, KAAN ile ilgili bütün çalışmalar devam ederken Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son ziyareti sırasında KAAN'ın bir parçası olmak istediklerini söylediğini aktardı.

Subianto'nun daha önce Savunma Bakanı olarak ziyarete geldiğini ve inancını bir kere daha pekiştirdiğini dile getiren Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu iş özellikle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarıları, TUSAŞ'ın bu konudaki azmi ve yapabildikleri artık bütün soruları çözümlemiş olacak ki kafasında 'biz de bu işe giriyoruz' dedi. Hatta bir hedef koydu, Indo Defence'de 'biz bunu imzalayacağız' dedi. Biz şaşırdık gerçekten, öyle bir hızla beklemiyorduk. Herhalde ciddi değil gibi bir düşündük ama baktık ciddi ve ana sözleşmeyi imzaladık. 'Türk motoruyla vereceksiniz' dedi."

Demiroğlu, aldıkları sorumluluğun çok yüksek olduğunu belirterek, "Kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz." diye konuştu.

"KAAN'da Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık"

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın üretiminde Faz 1'i çok yakında başlatmak üzere oldukları bilgisini verdi, çerçeve anlaşmaların genelde yapıldığını ama bunun genelde yıllar sürebildiğini belirtti.

IDEF 2025'te bir sürprizin de olabileceğini söyleyen Demiroğlu, şunları ifade etti:

"Biz Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim. Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar mesafe katettiğini, KAAN'ın ne kadar önemli bir platform olduğunu gösteriyor. Yapan 4 tane ülke var, yapmaya çalışan konsorsiyumlar var. Şimdi bizimle başlayan, 2018'de yine Paris Airshow'da açıklanan bir konsorsiyumun ilk uçuşunu 2035-2040 civarında yapacağı konuşuluyor. Bu bizim hızımızı, inancımızı, kabiliyetlerimizi gösteriyor. Biz KAAN'a bir uçak projesi olarak bakmıyoruz. KAAN bir ülkenin savunma sanayisinde gelebileceği en yüksek noktaya hep beraber, tek TUSAŞ olarak değil, hep beraber gelme serüveni."

"Görevimiz, KAAN'ı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek"

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına değinen Demiroğlu, karar vericilerin o günkü politik, siyasi ve dünyadaki duruma göre karar verebildiğini dile getirdi.

Demiroğlu, "Görevimizi biz çok iyi biliyoruz. Görevimiz, KAAN'ı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek. Buradan hiçbir şekilde şaşmış, yavaşlamış, acaba diye tereddüde düşmüş değiliz, düşmeyeceğiz. Bunun olmazsa olmazımız olduğunu biliyoruz. Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin kendi kendine yetmesinin önemini bir kez daha hatırlattı." dedi.

IDEF 2025'e çok büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Demiroğlu, "Herhangi bir fuarda TUSAŞ standının bu kadar kalabalık olduğunu hatırlamıyorum. Ara ara oluyordu ama her gün, her saat değildi. Bu şunu gösteriyor, hem ülke içinde savunma sanayimiz büyüyor hem de yurt dışından gelen ilgi artarak devam ediyor ve devam edecek. O anlamda biz gayet çok mutluyuz. Yaptığımız görüşmeler, attığımız imzalar, atmayı planladığımız imzalar, atmayı söz aldığımız imzalar sayısı gerçekten bizi umutlandırıyor, heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Demiroğlu, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene ekim ayında talihsiz bir menfur terör saldırısına uğradık. 4 çalışan arkadaşımızı bir de şoför arkadaşımızı şehit verdik. O akşam bir arkadaşımızın sözü hala kulaklarımızda, 'hainlere inat biz çalışacağız, çok daha çok çalışacağız' dedi. Biz çalışmaya devam edeceğiz."

(Bitti)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Muharip Uçak, Mehmet Demiroğlu, Yerel Haberler, Havacılık, Teknoloji, istanbul, İhracat, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAAN İle Türk Savunma Sanayisine Yeni Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki

18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
01:37
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
00:05
Netanyahu’dan, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
23:52
Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı
Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı
23:49
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı
İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
23:44
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
23:42
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
23:36
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 19:10:23. #7.11#
SON DAKİKA: KAAN İle Türk Savunma Sanayisine Yeni Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.