Kabadüz Yaylası'nın Ekmek Ustası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kabadüz Yaylası'nın Ekmek Ustası

Kabadüz Yaylası\'nın Ekmek Ustası
15.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birgül Tepe, Turnalık Yaylası'nda fırın ustası olarak 6 yıldır ekmek pişiriyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Turnalık Yaylası'nda ailesiyle yaşayan Birgül Tepe, yaylanın tek fırınında hamurunu kendisinin hazırladığı ekmekleri pişirerek 6 yıldır bölge halkının ihtiyacını karşılıyor.

İlçedeki 1500 rakımlı Turnalık Yaylası'nda ailesiyle yaşayan ve yörede yetişen ürünleri pazarlarda satan 41 yaşındaki Tepe, eşi Adem Tepe'nin başka sektörde çalışmaya başlaması üzerine ailesiyle fırın ustası arayışına girdi.

Uzun süre usta bulamayan ve yayladaki tek fırının kapanma aşamasına geldiğini gören Tepe, hamur yapımı ve ekmek pişirilmesi konusunda kendisini geliştirdi.

Ev işlerinin yanı sıra fırının da ustası olan 3 çocuk annesi Tepe, her gün odun ateşinde pişirdiği yaklaşık 600 ekmeği satarak hem fırının kapanmasının önüne geçti hem de aile ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürdü.

Birgül Tepe, AA muhabirine, yayladaki fırının yaklaşık 15 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Fırında çalışacak usta bulamadıklarını belirten Tepe, "Bir süre aradığımız ustayı bulamadık. Bunun üzerine 'ben bu işi yapabilirim' diyerek fırının başına geçtim. Daha önce ustaların yanında çıraklık yapıyordum. 6 yıldır tezgahta hamur hazırlayıp ekmekleri ben pişiriyorum." dedi.

"Bu işi yapmak için sevmek lazım"

Tepe, daha önce böyle bir iş yapabileceğini hiç düşünmediğini dile getirerek, "Çok zor bir iş olmasına rağmen artık ben de fırın işlerini rahat şekilde yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

Hamur yoğurma ve pişirme aşamalarını tek başına yapabildiğini ifade eden Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günüm ekmek hamurunu hazırlayarak başlıyor. Daha sonra bu hamurları fırına verip ekmekleri pişiriyorum. Bütün aşamaları tek başıma yapabiliyorum. Bu işi yapmak için sevmek lazım, sevmeden yapamazsınız. Ben işimi çok severek yapıyorum. Aslında fırında çalıştıracak usta olmaması beni meslek sahibi yaptı. Çok şükür bu şekilde çocuklarımızın rızkını kazanıyoruz."

Tepe, yaylada yaşayan insanlardan da olumlu geri dönüşler aldığını, fırında çalışmayı uzun yıllar sürdürmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fırıncı, Kabadüz, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabadüz Yaylası'nın Ekmek Ustası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:56:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kabadüz Yaylası'nın Ekmek Ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.